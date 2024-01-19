19 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 24 yaşındaki Melike'nin acı sonu | Katil sevgili intihar etti! Melike'nin babası da 2'si eşi 3 kadını öldürmüş

24 yaşındaki Melike'nin acı sonu | Katil sevgili intihar etti! Melike'nin babası da 2'si eşi 3 kadını öldürmüş

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
ABONE OL
24 yaşındaki Melike’nin acı sonu | Katil sevgili intihar etti! Melike’nin babası da 2’si eşi 3 kadını öldürmüş

Manisa'da tartıştığı sevgilisi Zübeyir Yıldız tarafından otomobilinde tabancayla başından vurulan Melike Akpınar hayata veda etti. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Yıldız intihar etti. Öldürülen Melike Akpınar'ın babası Necati Akpınar'ın 2'si nikahlı eşi 3 kadını öldürdüğü ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

Saruhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sekreter olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Melike Akpınar, Saruhanlı Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan sevgilisi Zübeyir Yıldız ile bugün saat 17.30 sıralarında, Cengiz Topel Mahallesi'ndeki bir arazide buluştu.

BAŞINDAN VURDU

Yıldız'ın 10 EC 242 plakalı otomobilinde bir araya gelip, konuşan ikili arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, tabancasını çıkarıp, Akpınar'ı başından tabancayla vurdu. Ardından kendi otomobiliyle uzaklaştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akpınar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan Zübeyir Yıldız ise yarım saat sonra Yılmaz Mahallesi Çöplük mevkisinde otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Yıldız'ın olayda kullandığı tabancayı kalbine dayayarak intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BABASI 3 KADINI ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan, Melike Akpınar'ın babası Necati Akpınar'ın, 38 yılda 2'si resmi nikahlı eşi, 1'i de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü öğrenildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Necati Akpınar'ın cezaevinde olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA