24 yaşındaki Melike’nin acı sonu | Katil sevgili intihar etti! Melike’nin babası da 2’si eşi 3 kadını öldürmüş

Saruhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sekreter olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Melike Akpınar, Saruhanlı Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan sevgilisi Zübeyir Yıldız ile bugün saat 17.30 sıralarında, Cengiz Topel Mahallesi'ndeki bir arazide buluştu.