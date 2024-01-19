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Başkan Erdoğan sözünü tuttu! Deprem konutlarında aralıksız mesai: 930 şantiye 307 bin konut...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2024
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Başkan Erdoğan sözünü tuttu! Deprem konutlarında aralıksız mesai: 930 şantiye 307 bin konut...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan asrın çifte depremlerin ardından binlerce ev yıkıldı. Devlet, Başkan Erdoğan öncülüğünde depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 ilde, 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışanla 7 gün 24 saat sahada olduklarını söyledi. Ayrıca 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürdüğü, şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere 307 bin konutun yapımının devam ettiği bildirildi. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan asrın çifte depremlerin ardından binlerce ev yıkılmıştı.



Başkan Erdoğan, Nisan ayında yaptığı konuşmasında "Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde, 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir." demişti.

Devlet depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti ve etmeye de devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 ilde, 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışanla 7 gün 24 saat sahada olduklarını belirtti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde 307 bin konutun yapımını hızla sürdürdüklerini bildirdi.



"Depremden etkilenen 11 şehrimizde 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat, yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız" ifadelerini kullanan Özhaseki, şunları kaydetti:



"Bütün çabamız, gayretimiz, önceliğimiz depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak. Şehirlerimizin inşa ve ihyası için gece gündüz, dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."



307 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YAPIMI SÜRÜYOR

Açıklamada ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürdüğü, şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere 307 bin konutun yapımının devam ettiği bildirildi.


Konutların yapımı sürerken şehir meydanları, merkezleri ve ana caddelerin de yapım çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, zemini müsait yerlerde, Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlara Bakanlığın denetiminde, TOKİ'nin güvencesiyle kendi evlerini yerinde yapma imkanı sunulduğu hatırlatıldı.

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