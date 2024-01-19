Başkan Erdoğan sözünü tuttu! Deprem konutlarında aralıksız mesai: 930 şantiye 307 bin konut...





Başkan Erdoğan, Nisan ayında yaptığı konuşmasında "Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde, 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir." demişti.

Devlet depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti ve etmeye de devam ediyor.