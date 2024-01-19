Otogarlarda bayram havası! 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girdi | Otogarda yoğunluk oluştu

"KAYAK MERKEZİ'NE GİDECEĞİZ"

Oğluyla birlikte Kahramanmaraş'a giden Feray Karaoğlu, "Tekirdağ Çerkezköy'de yaşıyorum. Kahramanmaraşlıyım. Çocuklar anneanne ve dedelerini görünce çok mutlu oluyor. Bu 6 Şubat depreminden sonra elimizden geldiğince her fırsatta memleketime gidiyorum. Çok şükür ailem sağ. Çocuklar mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Eşim gelemedi işinden izin alamadı. Güzel, inşallah sağ salim gideriz. Rabbim vatanımızı korusun. Tüm doğal afetlerden sevdiklerimizi korusun diyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum" dedi. 6.sınıf öğrencisi Alp Karaoğlu, "Kahramanmaraş'a gideceğiz. Orada anneannemlerle beraber tatilimizi yapacağız. Sonrasını evde planlamayı düşünüyoruz. Kayak Merkezi'ne gideceğiz. Orada gezip eğlenmeyi planlıyoruz. Bence güzel bir 15 tatil olacak" diye konuştu.