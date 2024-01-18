Galatasaray’da forma giyen eski Sırp basketbolcu Milojevic hayatını kaybetti

"YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"

Golden State Warriors'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, "Dejan Milojevic'in ani vefatından dolayı yıkılmış durumdayız. Bu, Warriors'la ilişkisi olan herkes için şok edici ve trajik bir darbe. Ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktan inanılmaz zevk alan hepimiz için inanılmaz derecede zor bir dönem." ifadeleri kullanıldı.