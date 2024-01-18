Galatasaray'da forma giyen eski Sırp basketbolcu Milojevic hayatını kaybetti
Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından taziye mesajı paylşarak "2008-2009 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic'in ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Golden State Warriors'ta 2021'den itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan, 1977 doğumlu eski basketbolcu Milojevic, bir restoranda yemek yediği sırada fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Milojevic, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"
Golden State Warriors'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, "Dejan Milojevic'in ani vefatından dolayı yıkılmış durumdayız. Bu, Warriors'la ilişkisi olan herkes için şok edici ve trajik bir darbe. Ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktan inanılmaz zevk alan hepimiz için inanılmaz derecede zor bir dönem." ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI: TÜM BASKETBOL CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "2008-2009 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic'in ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
- Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...
- Emekliye müjdeli haber geldi çattı! %5'lik ek artışla zamlı maaş listesi çıktı! TCKN sonu 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 olanlara...
- Falcon 9 roketi teknik özellikleri | Uzaya gidecek Türk astronotu taşıyacak (AX-3) Space X Falcon 9 Uzay Aracı nedir, nasıl çalışır?
- Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi? İlk Türk Astronot uzaya ne zaman çıkacak?
- Evlilik Kredisinde Bakan Göktaş müjdeyi verdi! %0 faiz+2 yıl geri ödemesiz+48 ay vade! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nereden başvurulur?
- Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | 17 OCAK NASA ISS İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı kesintisiz, full HD canlı yayın bilgileri...
- Son hafta okullarda yoklama alınır mı, ders işlenir mi? 2024 Lise, ortaokul, ilkokul 1. dönem karne haftasında devamsızlık girilir mi?
- Onur Belgesi nedir, kimlere verilir? 2024 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar belgesi ne demek?
- EYT'siz emeklilik paketi oluşturuldu! 4500-7200 günden tablo netleştirildi! 1999-2000 sonrasına...
- MSB bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman askere gideceğim? Şubat 2024 sınıflandırma sonuçları: Sevk ve celp tarihleri
- ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2024: (1,2,3,4,5,6. sınıf) İlkokul, ortaokul öğrenciler için motive edici karne görüşü örnekleri...