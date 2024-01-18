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Son dakika | Ataşehir'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Son dakika | Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Son dakika haberi...İstanbul Ataşehir'de, bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alev alev yanan konteynere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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