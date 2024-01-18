İstanbul’da okulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi

Yoğun duman çatıdan çıkarken, durumu fark eden öğretmenler okuldaki öğrencilerin hızlıca tahliye etti. Okul boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü.