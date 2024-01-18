Sarıyer'de sır olay! Denizde ceset bulundu
İstanbul Sarıyer'de balıkçılar denizde bir ceset buldu. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıçlar cesedi denizden çıkarırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sarıyer'de balıkçılar denizde ceset görünce polise haber verdi. Dalgıçların çıkardığı ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Tekne ile denize açılan balıkçılar, Büyükdere açıklarında suda hareketsiz yatan kişiyi görünce polise haber verdi. Olay yerine dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada denizde erkek cesedi bulundu.
Kıyı Emniyeti botuna alınan ceset sahile getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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