MSB bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman askere gideceğim? Şubat sınıflandırma sonuçları: Sevk ve celp tarihleri 2024!
"Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur 2024?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar için 2024 yılı celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden belli olacak. İşte konuya ilişkin detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılında vatani görevini yerine getirecek adaylara yönelik celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Bedelli askerlik için başvuru yapan adaylar sınıflandırma sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, MSB 2024 sevk tarihleri...
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır:
⚫08 Şubat 2024
⚫07 Mart 2024
⚫18 Nisan 2024
⚫16 Mayıs 2024
⚫27 Haziran 2024
⚫25 Temmuz 2024
⚫22 Ağustos 2024
⚫19 Eylül 2024
⚫17 Ekim 2024
⚫14 Kasım 2024
⚫12 Aralık 2024
BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.
25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek."
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.
Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YSK YEREL SEÇİM TAKVİMİ 2024: Yerel seçimler (belediye seçimleri) ne zaman, hangi gün yapılacak?
- Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
- Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...
- Emekliye müjdeli haber geldi çattı! %5'lik ek artışla zamlı maaş listesi çıktı! TCKN sonu 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 olanlara...
- Falcon 9 roketi teknik özellikleri | Uzaya gidecek Türk astronotu taşıyacak (AX-3) Space X Falcon 9 Uzay Aracı nedir, nasıl çalışır?
- Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi? İlk Türk Astronot uzaya ne zaman çıkacak?
- Evlilik Kredisinde Bakan Göktaş müjdeyi verdi! %0 faiz+2 yıl geri ödemesiz+48 ay vade! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nereden başvurulur?
- Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | 17 OCAK NASA ISS İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı kesintisiz, full HD canlı yayın bilgileri...
- Son hafta okullarda yoklama alınır mı, ders işlenir mi? 2024 Lise, ortaokul, ilkokul 1. dönem karne haftasında devamsızlık girilir mi?
- Onur Belgesi nedir, kimlere verilir? 2024 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar belgesi ne demek?
- EYT'siz emeklilik paketi oluşturuldu! 4500-7200 günden tablo netleştirildi! 1999-2000 sonrasına...
- MSB bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman askere gideceğim? Şubat sınıflandırma sonuçları: Sevk ve celp tarihleri 2024!