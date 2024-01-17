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İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir A Haber'de yanıtladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir A Haber’de yanıtladı

Rüzgarlı ve lodoslu havalarda sobadan zehirlenme vakaları artıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir A Haber'de yanıtladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve batı kesimlerde pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise güney, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

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