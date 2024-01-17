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Mardin'de cami avlusunda bebek cesedi bulundu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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Mardin’de cami avlusunda bebek cesedi bulundu

Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Bebeğin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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