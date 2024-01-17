KANDİL NE ZAMAN 2024? Miraç Kandili bu yıl hangi tarihte idrak edilecek? Dini günler takvimi ile kandil tarihleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı için dini günler takvimini açıkladı, bu da Müslümanların özellikle heyecanla beklediği Miraç Kandili tarihini netleştirdi. Üç ayların başlamasıyla birlikte müslümanlar, kandil tarihlerini araştırıyor. Peki, "Bugün kandil mi?", "Miraç Kandili ne zaman?" İşte haberin detayları...
Kandil tarihleri 2024 müslümanlar tarafından merak konusu oluyor. Ramazan ayı ve üç ayların habercisi olarak da bilinen Regaip Kandilinin ardından Miraç Kandili kutlanacak. Peki,i Miraç kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2024 dini günler takvimi!
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024?
Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başladı.
Regaip Kandili'nin geride kalması sonrası Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak ediliyor.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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