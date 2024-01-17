KANDİL NE ZAMAN 2024? Miraç Kandili bu yıl hangi tarihte idrak edilecek? Dini günler takvimi ile kandil tarihleri...

Kandil tarihleri 2024 müslümanlar tarafından merak konusu oluyor. Ramazan ayı ve üç ayların habercisi olarak da bilinen Regaip Kandilinin ardından Miraç Kandili kutlanacak. Peki,i Miraç kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2024 dini günler takvimi!