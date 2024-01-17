Elbistan Belediyesi’nden büyük hizmet! Etin fiyatı 2024 yılında da değişmeyecek

Ürünleri aracı olmaksızın vatandaşların sunumuna açtıklarını ifade eden Başkan Gürbüz, "Bununla beraber diğer tahıl ürünlerini de tanzim satış ofislerimizde üreticimizden almış oldukları ürünleri direkt vatandaşlarımıza iletmiş olacak. Bu anlamda bizler yerel idare olarak yapılan tüm ürün ve üretimleri vatandaşımıza arada aracı olmaksızın tanzim satış ofislerimiz ile kararlı ve 2024 yılı içinde de devam edecek bu bizim vatandaşımıza borcumuz. Elbistan Belediyesi olarak onların en temel gıda ürünlerine en ekonomik şekilde ulaşmaları ile ilgili çabamız devam edecek" diye konuştu.





İlçede etin kilogram fiyatı 400 liralara kadar çıkmış, oluşturulan model sayesinde birçok markette etin kilosu 180 liraya kadar düşmüştü.