İzmir'de feci yangın! Kozmetik ürün deposu alev aldı: 1 işçi hayatını kaybetti
İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında fabrikanın 1 çalışanı öldü, 3 kişi ise yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin, hasar gören depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kırklareli isminin nereden geldiği belli oldu: İşte şehirlerin Osmanlı dönemindeki adları…
- KARNE GÜNÜ (SÖMESTR) TARİHİ 2024: 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?
- Göbek yağlarını 1 haftada eritiyor! Hızlı kilo verdiren 4 muhteşem içecek!
- THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!
- Alper Gezeravcı uzaya ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? 2024 ISS NASA İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı yolculuğu kaç gün sürecek, hangi tarihte dönecek?
- e-Devlet SON DAKİKA | 17 Ocak e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?
- ZAMLI Dul ve Yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 4A-4B %75-50-25 orana ek artış! Ölüm aylığı alanlara 2024 Ocak ödeme tablosu...
- 7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500'den fazla 12.000'den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...
- Kışın çamaşır kurutma derdine son! Japonların anında kupkuru yapan 6 formülü
- Emekli maaşına %37,57+11.68'lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım'lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....
- Arapgir, Battalgazi, Darende ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları
- Manisa Şehzadeler, Yunusemre ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti belediye başkan adayları