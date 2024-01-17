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İzmir'de feci yangın! Kozmetik ürün deposu alev aldı: 1 işçi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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İzmir’de feci yangın! Kozmetik ürün deposu alev aldı: 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında fabrikanın 1 çalışanı öldü, 3 kişi ise yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

İzmir'in Çiğli ilçesinde kozmetik ürünlerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, hasar gören depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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