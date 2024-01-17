İzmir’de feci yangın! Kozmetik ürün deposu alev aldı: 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.