Güzellik uzmanından ilginç paylaşım! Kocası çalışanını öldürmüştü

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cinayetin işlendiği güzellik merkezinin sahibi Burçin Altıncelep 19 Mart 2023'teki paylaşımı dikkat çekti. Burçin Altıncelep paylaşımında, "Beni soran olursa aklına eseni yaptıkça çok mutlu oluyor dersiniz" şeklinde yazarak deniz kenarında çekilmiş bir fotoğrafını yayınladığı görüldü.

Ayrıca Burçin Altıncelep'in 24 Aralık 2023'te kutladığı doğum gününü arkadaşları ve cinayete kurban giden çalışanı Şiyar Sercan Çelik ile birlikte kutladığı fotoğraf karelerine yansıdı.