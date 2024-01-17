Güzellik uzmanından ilginç paylaşım! Kocası çalışanını öldürmüştü
İzmir'de bir güzellik merkezinde Merih Altıncelep (45) eşi Burçin Altıncelep'i (42) başka erkeklerle görüştürdüğü iddiası ile tartıştığı Şiyar Sercan Çelik'i (34) boynundan ve kalp bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli Merih Altıncelep ekipler tarafından olay yerinde cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği güzellik merkezinin sahibi Burçin Altıncelep 19 Mart 2023'teki paylaşımı dikkat çekti: Beni soran olursa...
Olay, akşam saatlerinde Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi.
İddiaya göre Merih Altıncelep, eşi Burçin Altıncelep'in sahip olduğu güzellik merkezine gelerek, kadın kuaförü olduğu belirtilen Şiyar Sercan Çelik ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü. Bu sırada Merih Altıncelep, bıçakla saldırdığı Çelik'i boyun ve göğüs bölgesinden yaraladı.
Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan Çelik, yardım istemek amacıyla sokağa çıkmaya çalışırken, aldığı yaraların etkisiyle merdivenlerde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerinde bildirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde bekleyen cinayet zanlısı Merih Altıncelep'i suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Güzellik merkezine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, detaylı incelemede bulundu.
Şüpheli Merih Altıncelep, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sercan Çelik'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KARIMI BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜRÜYORDU
Emniyette ifadesi alınan Merih Altıncelep'in Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Cinayetin işlendiği güzellik merkezinin sahibi Burçin Altıncelep 19 Mart 2023'teki paylaşımı dikkat çekti. Burçin Altıncelep paylaşımında, "Beni soran olursa aklına eseni yaptıkça çok mutlu oluyor dersiniz" şeklinde yazarak deniz kenarında çekilmiş bir fotoğrafını yayınladığı görüldü.
Ayrıca Burçin Altıncelep'in 24 Aralık 2023'te kutladığı doğum gününü arkadaşları ve cinayete kurban giden çalışanı Şiyar Sercan Çelik ile birlikte kutladığı fotoğraf karelerine yansıdı.
Burçin Altıncelep'in geçtiğimiz günlerde güzellik uzmanı olarak aldığı ödülü de sosyal medya hesabından paylaşarak, "Çok çalışmanın ödülü.
Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar" yazması dikkat çekti...
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