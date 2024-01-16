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Zavallı yaşlı kadın kendini "jandarma" olarak tanıtan dolandırıcılara 1.5 milyonluk altınını verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2024
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Zavallı yaşlı kadın kendini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılara 1.5 milyonluk altınını verdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde telefonda kendisini 'jandarma' olarak tanıtan kişi, evine gittiği Hatice Karaca'nın (70) 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını çaldı.

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