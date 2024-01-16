Kahreden otobüs kazasının nedeni belli oldu! Bakanlık açıkladı! hız sınırını 3 kat aşmış

Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır. Ancak kazanın meydana geldiği 1124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği görüntülerle belirlenmiştir.