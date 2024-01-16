Esenyurt’ta cadde ortasında gasp

4 kişi, 34 SAU 13 plakalı siyah bir araçla Çetin'in otomobiline yanaşarak çantayı almaya çalıştı. Gaspçılara direnen Çetin, darbedildi. 4 saldırganın yerde sürüklediği Çetin çevredekilerden yardım istedi. Gaspçılardan biri Çetin'e silah çekti. Gaspçılar Çetin'in 482 bin lirasını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gaspçıların bindiği otomobilin plakasını tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.