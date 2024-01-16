TEHECCÜD NE DEMEK? Teheccüd namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Gece namazında okunacak dualar...
"Teheccüd namazı ne zaman, nasıl kılınır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. "Teheccüd" kelimesi, Arapça kökenli olup uyurken güçlük ile uyanmak anlamına gelir. Bu namaz, müslümanları geceleyin uykudan uyanarak Allah'a yönelmeye, dua etmeye ve ibadet etmeye davet eder. İşte teheccüd namazı hakkında merak edilenler...
Teheccüd namazı, İslam dininde geceleyin kılınan nafile bir namazdır. "Teheccüd" kelimesi, Arapça kökenli olup uyurken güçlük ile uyanmak anlamına gelir. Bu namaz, müminlere geceleyin uykudan uyanarak Allah'a yönelme, dua etme ve ibadet etme fırsatı sunar.
TEHECCÜD NAMAZI NEDİR?
Teheccüd namazı, yatsı namazı kılındıktan sonra kılınır. Ancak yatsı namazından sonra bir müddet uyumak gerekir. Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra gelen uykudan kalkılıp kılınan bir namazdır. Teheccüd namazının faziletleri ise oldukça geniştir. Peygamber efendimize göre farz namazların ardından gelen en faziletli namaz teheccüd namazıdır.
TEHECCÜD NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Teheccüd (gece) namazına başlamadan öncesinde niyet ederken pek çok sayıda kişi tereddüte düşmektedir. Teheccüd namazlarına niyet şu şekilde edilmektedir. Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya şeklinde niyet edilmektedir.
KAÇ REKAT?
Teheccüd namazı dinimize göre 2 rekattan başlayıp 12 rekata kadar kılınabilmektedir.
DİYANET TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?
Teheccüd namazı, yatsı namazı ile fecir arasında kılınan gece namazıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rek'at namaz kılarlarsa, Allah'ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır." (Ebû Dâvûd, Tefrî'u ebvâbi'l-vitr, 13 [1451]; Tatavvu', 18 [1309]). Başka bir hadiste de; "Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]) buyrulmuş olması, gece kılınan nâfile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.
Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/24-25). Bazı rivâyetlerde, Hz. Peygamber'in (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Buhârî, el-'Amelu fi's-salât, 1 [1198]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 182 [763]).
Teheccüd namazı kılacak kişi, "Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rek'at arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rek'atta bir selâm vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rek'atta da selâm verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/25-26). İki rek'attan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rek'at olarak kılındığında, ikinci rek'at sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" okunur. Üçüncü rek'at için ayağa kalkıldığında önce "Sübhâneke" okunur, sonra "Eûzü besmele" çekilir ve Fâtiha sûresi okunur.
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