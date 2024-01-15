İzmir elektrik kesintisi arıza sorgulama | 15 Ocak İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? GEDİZ (GDZ) kesinti son dakika

İzmir'de bugün, GDZ Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintileri, vatandaşlar arasında merak konusu oldu. 15 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan kesintilerle ilgili detayları öğrenmek isteyen İzmirli vatandaşlar, elektriklerinin hangi saatlerde kesileceği, ne zaman normale döneceği ve hangi ilçelerin etkileneceği konularında araştırmalar yapmaya başladı.