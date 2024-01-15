İzmir elektrik kesintisi arıza sorgulama | 15 Ocak İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? GEDİZ (GDZ) kesinti son dakika
YAŞAM ahaber.com.tr
İzmir'in farklı ilçelerinde hizmet veren GDZ Elektrik, 15 Ocak tarihinde gerçekleştireceği planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Bu planlı kesinti, vatandaşların günlük yaşamlarını etkilememek adına önceden yapılan bir düzenleme olarak öne çıkıyor. Peki 15 Ocak İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir'de bugün, GDZ Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintileri, vatandaşlar arasında merak konusu oldu. 15 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan kesintilerle ilgili detayları öğrenmek isteyen İzmirli vatandaşlar, elektriklerinin hangi saatlerde kesileceği, ne zaman normale döneceği ve hangi ilçelerin etkileneceği konularında araştırmalar yapmaya başladı.
GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 15 Ocak 2023 Pazartesi günü İzmir'in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştireceğini duyurdu.
Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler:
Buca
Karabağlar
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- İzmir elektrik kesintisi arıza sorgulama | 15 Ocak İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? GEDİZ (GDZ) kesinti son dakika
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