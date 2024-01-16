Manisa’da köprü yıkıldı dere yataklarında heyelan oldu

Manisa'da dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış derelerin debisinin artmasına neden olurken, Şehzadeler ilçesindeki Sarma Çayı üzerinde bulunan karayolu köprüsü yıkılırken, şehir merkezinden geçen Çaybaşı deresinin istinat duvarlarının bir kısmı heyelanla yıkıldı.





Manisa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ildeki derelerin debilerinin artmasına neden oldu. Şehzadeler ilçesindeki kırsal mahalleleri birbirine bağlayan Sarma Çayı köprüsü saat 10.00 sıralarında heyelan sonucu çökerken bölgede jandarma, AFAD ve MASKİ ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, yolu trafiğe kapattı.