Manisa'da köprü yıkıldı dere yataklarında heyelan oldu
Manisa'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle derelerin debisi artarken, Sarma Çayı üzerinde bulunan köprü yıkıldı. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı.
Manisa'da dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış derelerin debisinin artmasına neden olurken, Şehzadeler ilçesindeki Sarma Çayı üzerinde bulunan karayolu köprüsü yıkılırken, şehir merkezinden geçen Çaybaşı deresinin istinat duvarlarının bir kısmı heyelanla yıkıldı.
Manisa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ildeki derelerin debilerinin artmasına neden oldu. Şehzadeler ilçesindeki kırsal mahalleleri birbirine bağlayan Sarma Çayı köprüsü saat 10.00 sıralarında heyelan sonucu çökerken bölgede jandarma, AFAD ve MASKİ ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, yolu trafiğe kapattı.
Sarma Çayının debisinin hala yüksek olması nedeniyle herhangi bir çalışma başlatılamazken jandarma ekipleri yolu araç trafiğini kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
ÇAYBAŞI DERESİNİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
Manisa'nın Spil Dağından aldığı kaynak suyunu Gediz Nehri'ne taşıyan Çaybaşı Deresinin de debisinin artması nedeniyle Osmanlı döneminde yapılan dere ıslah çalışmalarına ilaveten sonradan yapılan istinat duvarlarının bir kısmı heyelan sonucu göçtü.
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