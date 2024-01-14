Ölümden dönen iş insanı Serdar Sözbir yoğun bakımdan çıktı: Silahlı saldırgan hakkında ilk kez konuştu! Saldırı kumpas mıydı, tesadüf mü?

ARACA BİNERKEN 'SEN SÖZBİR MİSİN' DEYİP ATEŞ ETMİŞ

Ardından oradaki kaos ortamını sağlıklı bulmayan Serdar Sözbir, tam aracına dönecekken saldırganın ifadesinin aksine henüz hiç konuşmamış olduğu saldırgan şahısın kendi aracı ile birden Sözbir'in aracının yanında belirdiğini öne sürüldü.

Sözbir tam aracına binip yola devam edecekken saldırgan aracından inip yanına gelerek 'Sen Serdar Sözbir'misin?' dediği, evet cevabını alınca saldırganın elindeki silahı aracın camından içeri soktuğu ve ölüm ile neticelenecek bölgelerine 4-5 kez ateş ettiğini belirtti. Bu durum akıllara organize bir cinayet planı olabileceğini getirdi.

BENİM KİMSEYLE BİR HUSUMETİM YOK

Sözbir, "Kendisinin saygın bir iş insanı olduğu, kendisinin hiç kimse ile bu tarz bir olay yaşayacak bir husumeti olmadığını, sadece daha öncede basında yer aldığı gibi kardeşleri ile ihtilafları olduğunu belirtmiş ve 'tarafıma gerçekleştirilmiş ölümcül saldırının sorumluları ve varsa azmettiricilerini bulmak kolluk kuvvetlerimizin ve Yüce Türk Adalet mekanizmalarının görevidir. Bu anlamda tarafıma gerçekleştirilen bu hain saldırının tüm boyutlarıyla araştırılarak ortaya çıkartılmasını talep ediyorum" sözleri ile ifadesini bitirdi.