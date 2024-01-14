Ölümden dönen iş insanı Serdar Sözbir yoğun bakımdan çıktı: Silahlı saldırgan hakkında ilk kez konuştu! Saldırı kumpas mıydı, tesadüf mü?
Kurtlar Vadisi’nin çekimlerine ev sahipliği yapan meşhur otelin sahibi iş insanı Serdar Sözbir, geçtiğimiz haftalarda silahlı bir saldırıya uğrayarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kritik dönemi atlatan Sözbir, olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Anadolu Adliyesine gelerek teslim oldu. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bora Simit "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın, “Tamamen tesadüf” dediği olay s perde arkasında kumpas olabileceği ihtimalleri çıktı. İşte o ifade...
7 Aralık Perşembe günü 00.00 sıralarında Ataşehir'de Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana gelen olay ilk bilgilere şöyle aktarılmıştı:
Ünlü iş insanı Serdar Sözbir, geçtiğimiz Perşembe günü Ataşehir Emre Caddesi üzerindeyken silahlı saldırıya uğradı. Sözbir Otel'in ev sahipliğini yaptığı Kurtlar Vadisi'yle adından söz ettiren 59 yaşındaki Sözbir'in sağa sola ateş eden kişiyi uyarması sonucu saldırıya uğradığı öne sürüldü.
Ancak bu uyarıya sinirlenen kişi, Sözbir'in aracına yönelerek Sözbir'e 3 el ateş etti. Sözbir, kanlar içinde yola devam ederek Acıbadem'deki Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'ne gitti.
Burada görevli sağlık çalışanları tarafından araç içinden sedye ile alınan Sözbir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine götürülen Sözbir'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
SADECE UYARDI
Konuyla ilgili polisin çalışması sürerken çevredeki görgü tanıklarının polise, "Sağa sola ateş açan bir kişi vardı. Aracıyla seyir halindeyden ateş eden kişiyi uyardı. Uyardığı kişi de birden araca yönelerek peş peşe ateş açtı." dedikleri iddia edildi. Polisin bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak saldırganı yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.
"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"
Sözbir'in Avukatı ve İstanbul Hukukçular Birliği Başkanı Baran Akcan; "Müvekkilimin hayati tehlikesi devam etmektedir. Tüm ailesi Üzüntü içindedir. İstanbul'un göbeğinde uluorta insanların canına kast eden eşkiyaların varlığı hepimizi korkutmaya devam ediyor.
Olayı en başından beri titizlikle takip eden emniyet güçlerimizi ve etkin bir soruşturmayı devam ettiren İstanbul Anadolu Başsavcılığımıza teşekkür ederim. Faillerin en kısa zamanda yakalancağından ve yargı önünde hesap vereceklerinden kuşku duymuyoruz" dedi.
SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine ateş eden şüpheli, otomobilin içinden uyaran Sözbir'in yanına geldiği, saldırı sonrası Sözbir'in otomobille ayrıldığı görülüyor.
TUTUKLANDI
Olay sonrasında kaçan şüpheli Bora Simit avukatıyla birlikte Anadolu Adliyesine gelerek teslim oldu. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bora Simit "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"TAMAMEN TESADÜF"
Bora Simit ifadesinde, "Çok pişmanım. Tamamen tesadüf, ben hasımlarıma doğru ateş ettim. Bana küfür etti. Serdar Sözbir'i tanımam" dedi.
EL KOL YAPIP DURDURMUŞLAR
Sağlık durumu iyiye giden ve ifadesi alınan iş insanı Serdar Sözbir ise tüm bunların tesadüften ibaret olmadığını öne sürdü.
Öncelikle Sözbir'in olay yerinden geçerken birkaç kişinin kendisine çeşitli şeyler söylemesi ve el kol hareketleri yapması üzerine aracını durdurduğu ve aracına yanaşan kişilerin ne söylediğini, orada ne olduğunu anlamak için aracından indiği ortaya çıktı.
ARACA BİNERKEN 'SEN SÖZBİR MİSİN' DEYİP ATEŞ ETMİŞ
Ardından oradaki kaos ortamını sağlıklı bulmayan Serdar Sözbir, tam aracına dönecekken saldırganın ifadesinin aksine henüz hiç konuşmamış olduğu saldırgan şahısın kendi aracı ile birden Sözbir'in aracının yanında belirdiğini öne sürüldü.
Sözbir tam aracına binip yola devam edecekken saldırgan aracından inip yanına gelerek 'Sen Serdar Sözbir'misin?' dediği, evet cevabını alınca saldırganın elindeki silahı aracın camından içeri soktuğu ve ölüm ile neticelenecek bölgelerine 4-5 kez ateş ettiğini belirtti. Bu durum akıllara organize bir cinayet planı olabileceğini getirdi.
BENİM KİMSEYLE BİR HUSUMETİM YOK
Sözbir, "Kendisinin saygın bir iş insanı olduğu, kendisinin hiç kimse ile bu tarz bir olay yaşayacak bir husumeti olmadığını, sadece daha öncede basında yer aldığı gibi kardeşleri ile ihtilafları olduğunu belirtmiş ve 'tarafıma gerçekleştirilmiş ölümcül saldırının sorumluları ve varsa azmettiricilerini bulmak kolluk kuvvetlerimizin ve Yüce Türk Adalet mekanizmalarının görevidir. Bu anlamda tarafıma gerçekleştirilen bu hain saldırının tüm boyutlarıyla araştırılarak ortaya çıkartılmasını talep ediyorum" sözleri ile ifadesini bitirdi.
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