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El Bab şehidi Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın babası Mehmet Kılıç vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2024
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El Bab şehidi Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın babası Mehmet Kılıç vefat etti

7 yıl önce Suriye’nin El Bab kentinde düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın babası Mehmet Kılıç hayatını kaybetti. Baba Kılıç'ın vakarlı duruşu oğlunun şehadet haberi verilirken yürekleri dağlamıştı.

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin Elbab kentinde 7 yıl önce şehit olan oğlunun şehadet haberi verilirken bakışıyla akıllarda kalıp yürekleri dağlayan baba hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evli Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit oldu.

O BAKIŞI HAFIZALARA KAZANDI
Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti.

Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç'ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllarda kazındı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ
Her gören yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi oğlunun üzüntüsüne yeni şehit haberleri de eklenince dün akşam rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şehit babası Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığına götürüldü.

Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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