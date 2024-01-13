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32 ilde terör örgütü operasyonu! 113 kişi gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2024
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32 ilde terör örgütü operasyonu! 113 kişi gözaltında

Son dakika haberine göre 32 ilde eş zamanlı olarak bölücü terör örgütüne yönelik olarak "Kahramanlar-41" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 113 şüpheli gözaltına alındı.

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