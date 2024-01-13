Tahliye kavgasında ev sahibine emsal ceza
Ev sahibi-kiracı arasındaki tahliye kavgasında mahkeme emsal bir karar verdi. Kadın kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi bir ay boyunca zile basıp, mesaj atarak baskı yaptı. Evine girip çıkarken dahi huzursuz olan kiracı, zil çaldığında kapısını açamaz hale geldi. Mahkeme yaşanan mağduriyet ile ilgili verdiği kararda çarpıcı ifadeler kullandı.
İstanbul Üsküdar'da yaşayan B.K. adlı bir kadın Ö.Y. adlı bir adamın giriş kattaki evini 2017 yılının Eylül ayında kiraladı. 2022 yılının Eylül ayında 4 bin 750 liraya oturan Ö.Y. 2023 yılının Ağustos ayında, sözleşme döneminin gelmesine yakın ev sahibinin tacizlerine maruz kalmaya başladı. Kiracısının evini tahliye etmesini isteyen ev sahibi evde yalnız yaşayan kadına sürekli mesaj atıp arayarak baskı yaptı.
MESAJ VE ISRARLI ARAMALARLA TEHDİT
Kirayı da 4 bin 750 liradan yasal zam oranın üzerinde olan 13 bin liraya çıkaran ev sahibi adam, "Beni daireye girmek zorunda bırakmayın, bu yüzsüzlüktür, nasıl bir insansın, hiç mi utanmıyorsun, akşam ben orda olacağım, o ev boşaltılacak, dairenin önündeyim, o daireye gireceğim, gerekirse kapının kilidi değiştirilecek" mesajlarıyla tehdit etti. Bir ay boyunca süren, ardı arkası kesilmeyen ısrarlı aramalar yaptı.
KİRACI KAPISINI AÇAMAZ HALE GELDİ
Ev sahibi mesaj ve aramalarına yanıt alamayınca komşular vasıtasıyla zili çaldı, kiracıyı ise korktuğu için kapısına beklediği biri gelmediği sürece kapıyı açamaz, zillere cevap veremez, kargo siparişlerini dahi alamaz hale getirdi. Ev sahibinin zorla konutuna girmesinden de korkan genç kadın soluğu avukatı Bilge Erdemli aracılığı ile savcılıkta buldu.
"SÜREKLİ SOKAĞI KONTROL EDER HALE GELDİ"
Savcılığa sunulan dilekçede genç kadının ev sahibinden ne denli korkup psikolojisinin dahi bozulduğu anlatıldı. "Sabah çıkıp işine gidip akşam dönen ve yalnız yaşayan bir kadın olan müvekkil, şüphelinin sürekli kendisini aramasından, evinin önüne gelip kapının zilini çalmasından ve mesaj ile tehditler savurmasından dolayı mağdur oldu. Müvekkil artık evinden dışarı çıkarken ve evine girerken korkar hale gelmiş, sürekli sokağı, şüphelinin orada olup olmadığını kontrol eder hale gelmiştir. Can güvenliğinden endişe duymaktadır" cümleleri kullanıldı.
4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahibinin kiracısını tahliye etmek istediğinde hukuki yollarla tahliyeyi sağlaması gerekirken kiracısını sürekli arayıp, ısrarlı şekilde mesaj göndererek rahatsız ettiğini belirtti. "Tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 4 yıla kadar hapsini istedi.
MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR
Mahkeme de dikkat çeken bir karar verdi. "..Akşam ben orada olacağım.." şeklindeki mesajların tehdit suçu kapsamında kaldığını ve kadına karşı işlendiğini belirtti.
Ayrıca farklı zamanlarda ısrarla mesaj atarak ciddi bir huzursuzluk meydana getirdiğinin altını çizdi. Ev sahibi sanığın "kadına karşı tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 9 ay 10 gün hapsine hükmetti. Öte yandan evi başkasına kiraya verdiğini ileri süren ev sahibi, baskılara dayanamayıp evi boşaltan kiracısının evini henüz kiraya vermediği, kiralık ilanını yeni astığı öğrenildi.
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