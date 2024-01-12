Gaziantep Araban, İslahiye, Karkamış ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları!