Gaziantep Araban, İslahiye, Karkamış ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Gaziantep Araban, İslahiye, Karkamış ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Gaziantep ilçe belediye başkan adayları listesi!
Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları!
GAZİANTEP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
AK PARTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Adayların kalan kısmını ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız"
İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı.
AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024
Artvin: Mehmet Kocatepe
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Bursa: Ali Nur Aktaş
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Denizli: Osman Zolan
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebî Hatipoğlu
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
İstanbul: Murat Kurum
Kastamonu: Tahsin Babaş
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Hilmi Güler
Rize: Rahmi Metin
Samsun: Halit Doğan
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
CHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
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