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Gaziantep Araban, İslahiye, Karkamış ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2024
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Gaziantep Araban, İslahiye, Karkamış ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Gaziantep Araban, İslahiye, Karkamış ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Gaziantep ilçe belediye başkan adayları listesi!

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları!

GAZİANTEP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

AK PARTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Adayların kalan kısmını ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız"

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı.

AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Ali Nur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebî Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

İstanbul: Murat Kurum

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

CHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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