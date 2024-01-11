REGAİP KANDİLİ NAMAZI EVDE, CAMİDE KILINIR MI? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? Yatsı namazı kaç rekat?
"Regaip Kandili namazı evde kılınır mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Regaip Kandili, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan özel gecelerden biridir. 11 Ocak 2024'te idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde, müminlerin bu geceyi ibadetle geçirmeleri önerilir. Bu özel gecede camilerde toplu ibadetler düzenlense de, evde kılınan ibadetler de aynı derecede değerlidir. İşte Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler...
Regaip Kandili, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan özel gecelerden biridir. Bu özel gecede camilerde toplu ibadetler düzenlense de, evde kılınan ibadetler de aynı derecede değerlidir. Peki, Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? İşte Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler...
REGAİP KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR 2024?
Üç ayların başlangıcıyla birlikte manevi bir yolculuğa adım atan Müslümanlar için önemli bir an geldi. Receb ayının ilk manevi günü olarak kabul edilen Regaip Kandili, bu yıl 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gecede müslümanlar, ibadetlerini artırarak dua ederler ve nafile namazlar kılarlar.
Regaip Kandili için özel namaz ve vakit yoktur. Fakat akşam veya yatsı namazının ardından kılınabilir. Ayrıca gecenin ilerleyen saatinde de kılınabilir.
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bilgiye göre;
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.
REGAİP KANDİLİ'NDE EVDE NAMAZ KILINIR MI?
Regaip Kandili'nde evde namaz kılınabilir. Nafile namazlar, genel olarak cami, mescit veya evde kılınabilir. Regaip Kandili namazı da bu kapsamda evde kılınabilen nafile namazlardan biridir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet namazında hangi dua ve sureler okunur? Regaip Kandili ibadetleri...
- Regaip Kandili'nde regl iken okunacak dualar! Adetliyken Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir?
- KANDİLDE KILINACAK NAMAZ: Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır, kaç rekattır?
- EN ANLAMLI KANDİL MESAJLARI: 11 Ocak 2024 dualı, ayetli, resimli, kısa-uzun REGAİP KANDİLİ mesajları ve sözleri...
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG Fastback özellikleri...
- 2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! 88'den 50 kiloya düştü! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 11 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı? Günün birincisi...
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak