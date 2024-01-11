Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet namazında hangi dua ve sureler okunur? Regaip Kandili ibadetleri...
"Hacet namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Ocak 2024 tarihinde (bugün) idrak edilecek olan Regaip Kandili, rahmeti ve bereketi bol üç ayları karşılayacak. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılacağı ve hangi duaların okunacağını araştırıyor. İşte Hacet namazı hakkında merak edilenler...
Regaip Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan üç ayların başlangıcını müjdeleyen bir gecedir. Bu özel gecede Müslümanlar, birçok ibadet ve dua ile Allah'a yönelirler. Hacet namazı da bu ibadetlerden biridir ve özellikle Regaip Kandili'nde tercih edilen bir namazdır. İşte kandile yapılacak ibadetler...
REGAİP KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, perşembe günü gün batımından cuma sabahına kadar Regaip gecesinin idrak edildiğini söyledi.
Bu gece tövbe, istiğfar ve dua etmenin önemine dikkati çeken Bozkurt, bu geceye özel herhangi bir namazın olmamasına karşın nafile namaz kılmanın çok hayırlı olduğunu dile getirdi.
Kandilde yakınları arama tavsiyesinde bulunan Bozkurt, "Bu gecede Kur'an-ı Kerim okunur, nafile namazlar kılınır. Gündüz de sağlığımız el veriyorsa nafile oruç tutabiliriz." ifadesini kullandı.
HACET NAMAZI NASIL KILINIR?
Bir Müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza "Hâcet namazı" denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rek'at namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resûlullah'a salavat getirsin ve şöyle desin:
"Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!" (Tirmizî, Vitir, 17 [479]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 189 [1384]).
Hâcet namazı dört veya iki rek'at olarak kılınabilir. On iki rek'at kılınabileceği şeklinde de rivâyet vardır. Bu namazı dört rek'at kılacak olan kişi, birinci rek'atında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek'atında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıda zikredilen duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/28).
NAFİLE NAMAZ NE DEMEK?
Nafile kelimesi "fazladan yapılan" anlamına gelmektedir. Bu anlamda hareketle vacip ve farz olan namazların dışında yer alan namazlara "nafile namazlar" denilmektedir. Nafile namazlar genel anlamda ikiye ayrılmaktadır. İlki; beş vakit olan farz namazlarla beraber kılınan nafile namazlardır ve bu namazlara da "revatip sünnetler" denilmektedir. İkincisi de farzlara bağlı olmadan kılınmakta olan nafile namazlardır. Bu namazlara ise "Regaip sünnetler" ismi verilir.
Regaip sünnetler olarak bilinen nafile namazlar şunlardır; teravih namazı, Teheccüd namazı, Evvabin namazı, Kuşluk namazı, Hacet namazı, Tövbe namazı, İstihare namazı, Yolculuk namazı, Tahıyyetü'l Mescid namazıdır.
NAFİLE NAMAZLAR NE ZAMAN KILINIR?
Hacet namazı; kılınması için belirli herhangi bir zaman bulunmamaktadır. Allah'tan istenecek olan maddi veya manevi her türlü hacet için istenilen zamanda kılınabilir.
Tövbe namazı; kılınması için herhangi belirlenmiş bir zaman dilimi bulunmamaktadır. İşlenen günahlardan dolayı duyulan pişmanlık ile birlikte Allah'a istenilen her zaman tövbe edilebilir ve tövbe namazı kılınabilir.
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