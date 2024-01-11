Ayrılık kararı canına mal oldu! Cani sevgili gözünü kırpmadan öldürdü
Aydın’da bir süredir aynı evde yaşadığı sevgilisi 53 yaşındaki Aydın Aksakdemir’den ayrılma kararı, 49 yaşındaki Şule Karamercan’ın son istediği oldu. Oturdukları evlerin otoparkında buluşan çiftten Aksakdemir, ayrılık isteği karşısında silahını çıkarıp sevgilisini katletti. Eczacı olan Şule Karamercan Nazilli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Balıkköy Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. 2015 yılından beri birlikte yaşayan ve yakın zamanda ilişkilerine son veren eczacı Şule Karamercan ile elektrik mühendisi Aydın Aksakdemir, evlerinin otoparkında buluştu. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Aksakdemir, yanındaki tabancayla Karamercan'ı vurdu. Gürültüyü duyup, araya girmek için gelen komşuları Mustafa Kalfa ise seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Aydın Aksakdemir ardından tabancayı başına dayayıp, yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, iki sevgilinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şule Karamercan ile Aydın Aksakdemir'in cenazeleri, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralanan Mustafa Kalfa ise ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yakınları Şule Karamercan'ın ilişkiyi bitirmek istediğini, Aydın Aksakdemir'in ise buna karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.
MEMLEKETİ NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Karamercan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'nden alınarak Nazilli Koca Camiye getirildi. Karamercan'ın cenazesi gözyaşları içerisinde Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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