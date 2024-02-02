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Haberler Yaşam Haberleri Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ilçe belediye başkan adayı belli oldu 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları

Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ilçe belediye başkan adayı belli oldu 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları

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Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ilçe belediye başkan adayı belli oldu 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları

Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Bursa ilçe belediye başkan adayları listesi!

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları!

BURSA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

AK PARTİ

Cumhur İttifakı Mudanya belediye başkan adayı Gökhan Dinçer oldu.

GÖKHAN DİNÇER KİMDİR?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaklaşık iki ay önce başkanlıktan çekilmesinin ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevine getirilen Gökhan Dinçer, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevine seçilen Gökhan Dinçer de toplamda 52 bin 500 lisanslı sporcu içinde farklı branşlarda 119 milli sporcu bulunduğunu, 2019 – 2020 sezonunda katıldıkları 365 müsabakadan toplam 1060 madalya kazandıklarını kaydetti. Gökhan Dinçer Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Cumhur İttifakı Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı Ahmet Beygirci oldu.

Cumhur İttifakı Orhaneli belediye başkan adayı Ali Osman Tayır oldu.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

CHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

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