Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ilçe belediye başkan adayı belli oldu 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Bursa ilçe belediye başkan adayları listesi!
Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları!
BURSA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
AK PARTİ
Cumhur İttifakı Mudanya belediye başkan adayı Gökhan Dinçer oldu.
GÖKHAN DİNÇER KİMDİR?
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaklaşık iki ay önce başkanlıktan çekilmesinin ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevine getirilen Gökhan Dinçer, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevine seçilen Gökhan Dinçer de toplamda 52 bin 500 lisanslı sporcu içinde farklı branşlarda 119 milli sporcu bulunduğunu, 2019 – 2020 sezonunda katıldıkları 365 müsabakadan toplam 1060 madalya kazandıklarını kaydetti. Gökhan Dinçer Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Cumhur İttifakı Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı Ahmet Beygirci oldu.
Cumhur İttifakı Orhaneli belediye başkan adayı Ali Osman Tayır oldu.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
CHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5 kayısı ve 1 bardak su o hastalığı bitiriyor! Gece uyumadan önce...
- Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın paylaşımına yorum yağdı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le birlikte...
- Gelinim Mutfakta haftanın son günü puan durumu! 2 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve 10 bileziği kim kazandı?
- Safir dizisinin Güneş'i Gizem Karaca'nın lüks evinde yok yok! Resmen köy hayatı yaşıyor! "Rehabilitasyon merkezi gibi"
- Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Ömer dizisinin güzeller güzeli...
- Hasan Hüseyin Çelik'i kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 79 gün sonra cinayet itirafı ve şoke eden detaylar...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 2 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Canan Karatay "Zehre dönüşüyor" deyip açıkladı! Eğer kahvaltıda tüketirseniz...
- Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i meğerse o oyuncu olacakmış! 17 yıl sonra ortaya çıktı! İlk teklif bakın kime gitmiş...
- Vücutta hastalık bırakmıyor! İşte kahvaltıda tüketilen şifa kürü...
- Hep karıştırılıyor! Pul biber ve isot arasındaki tek fark buymuş...
- Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i artık bambaşka bir iş yapıyor! Talip Güran bakın hangi mesleği seçti