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Trafik magandası dehşet saçtı: Tek yumrukla aynayı indirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Trafik magandası dehşet saçtı: Tek yumrukla aynayı indirdi

İstanbul Şişli'de yol verme tartışması kısa sürede kavgaya döndü. Aracından inen bir kişi, önce küfür ve tehditler savurdu daha sonra da diğer sürücünün aracının aynasını kırdı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü, Hasdal-Okmeydanı güzergahı üzerinde ilerlerken yol verme tartışması yaşadı.

Bunun üzerine sürücülerden birisi Darülaceze Caddesi'nde diğer sürücünün önünde durarak aracından indi.

Tartışma yaşadığı sürücünün aracının yanına gelen şahıs, küfür ve tehditlerle camları yumruklamaya başladı.



TEK YUMRUKLA AYNAYI İNDİRDİ
Hırsını alamayan şahıs, saldırdığı aracın sol aynasını tek yumrukla kırdı.

Trafik magandasını çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları güçlükle sakinleştirirken, şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Yaşananlar ise saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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