Son dakika! Çanakkale’de boğaz trafiğine fırtına engeli: Çift yönlü durduruldu

Boğaz ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı hattındaki Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.