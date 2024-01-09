Kartel üyeleri Ekvador'da canlı yayına silahlı baskın düzenledi! Spikerin cebine dinamit ve bomba koydular
Uyuşturucu çetesi liderinin hapishaneden firar etmesinin ardından olağanüstü hal ilan edilen Ekvador’da 'Kartel' üyeleri, bir televizyon kanalının canlı yayınını bastı ve gazetecileri rehin aldı. Spikerin cebine dinamit ve bomba koyan çete üyeleri, polisin peşlerini bırakmasını söylettirdiler.
CANLI YAYINA SİLAHLI BASKIN
Canlı yayınlanan görüntülerde silahlı çete üyelerinin televizyon kanalında çalışanları yere yatırdığı ve darp ettiği görüldü.
Görüntülerde silah sesleri ve seyircilerin korku dolu bağırışları duyuluyor.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Ekvador'da canlı yayını basan kartel üyeleri etkisiz hale getirildi.
EN BÜYÜK UYUŞTURUCU ÇETESİ LİDERİ FİRAR ETTİ
Yaşanan bu olay, Ekvador'da ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden firar etmesinin ardından geldi.
Villamar'ın cezaevinden kaybolması üzerine 60 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
ÜLKE GENELİNDE GECELERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Yetkililer ülke genelinde geceleri sokağa çıkma ve toplanma yasağı kararı aldı.
OHAL İLAN EDİLDİ
Ülke basınına göre, OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.
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