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Kartel üyeleri Ekvador'da canlı yayına silahlı baskın düzenledi! Spikerin cebine dinamit ve bomba koydular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Kartel üyeleri Ekvador’da canlı yayına silahlı baskın düzenledi! Spikerin cebine dinamit ve bomba koydular

Uyuşturucu çetesi liderinin hapishaneden firar etmesinin ardından olağanüstü hal ilan edilen Ekvador’da 'Kartel' üyeleri, bir televizyon kanalının canlı yayınını bastı ve gazetecileri rehin aldı. Spikerin cebine dinamit ve bomba koyan çete üyeleri, polisin peşlerini bırakmasını söylettirdiler.

Güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'da yayın yapan TC isimli televizyon kanalına bir kartel üyeleri tarafından baskın düzenlendi.

CANLI YAYINA SİLAHLI BASKIN

Canlı yayınlanan görüntülerde silahlı çete üyelerinin televizyon kanalında çalışanları yere yatırdığı ve darp ettiği görüldü.

Görüntülerde silah sesleri ve seyircilerin korku dolu bağırışları duyuluyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Ekvador'da canlı yayını basan kartel üyeleri etkisiz hale getirildi.

EN BÜYÜK UYUŞTURUCU ÇETESİ LİDERİ FİRAR ETTİ

Yaşanan bu olay, Ekvador'da ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden firar etmesinin ardından geldi.

Villamar'ın cezaevinden kaybolması üzerine 60 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

ÜLKE GENELİNDE GECELERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yetkililer ülke genelinde geceleri sokağa çıkma ve toplanma yasağı kararı aldı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Ülke basınına göre, OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Macias, 2011'de aralarında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının da bulunduğu çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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