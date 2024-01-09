Balıkesir'de korkutan patlama: Akaryakıt istasyonunun yarısı havaya uçtu!
Balıkesir’de bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İstasyonun yönetim idari kısmı havaya uçarken olayda 2 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk belirlemeye göre hava kompresörünün patlaması nedeniyle olayın meydana geldiği tahmin edilirken, itfaiye ekipleri patlamanın kesin nedeniyle ilgili araştırmayı sürdürüyor. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi merkez Çayırhisar Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama paniğe sebep oldu. İstasyonun yönetim idari kısmı adeta havaya uçtu.
İstasyon çalışanları tarafından 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Odada bulunan eşyalar patlamanın etkisiyle etrafa yayılırken, 2 kişi yaralandı. Bir otomobil de hasar gördü. Yaralılar ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayın ilk belirlemeye göre hava kompresörünün patlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken, itfaiye ekipleri patlamanın kesin nedeniyle ilgili araştırmayı sürdürüyor.
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