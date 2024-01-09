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Halil Umut Meler'e saldırı davasında flaş gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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Halil Umut Meler’e saldırı davasında flaş gelişme

Son dakika haberi | Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler tarafından saldırıya uğramasına ilişkin dava başladı. İlk duruşmada Faruk Koca, davadaki iddiaları kabul etmedi ve duruşma 28 Şubat'a ertelendi.

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