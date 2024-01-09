RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
Recep ayı, İslam dünyasında büyük bir mukaddesiyetle anılan ve Müslümanlar tarafından özel bir hürmetle karşılanan aylardan biridir. Recep ayı, İslam takviminin mübarek aylarından biri olarak kabul edilir ve birçok Müslüman, bu ayın başlangıcında Allah'a daha fazla ibadet etmeye, dua etmeye ve hayır işlerine yönelmeye gayret gösterir. Peki Recep ayının fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne zaman?
Ayların Şahı olarak nitelendirilen ve Müslümanların büyük bir heyecanla karşıladığı Ramazan-ı Şerif'e giden yolda öncülük eden Recep ayı, İslam dünyasında mübarek bir zaman dilimdir. Peki Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek? İşte Recep ayı ile ilgili ayet ve hadisler...
RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre; 2024 yılında üç aylar 12 Ocak Cuma günü başlayacak.
RECEP AYININ FAZİLETİ NEDİR?
Recep Ayı, gerek İslam'dan önce gerekse İslam'dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. Receb kelimesi sözlükte "korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek" anlamlarını ihtiva eden "recb" kökünden gelmektedir.
Bu itibarla, Receb, kendisine hürmet edilen, saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir.
Arapların cahiliyye dönemi olarak adlandırılan çağlarında bile bu aya hürmet edilir, kan dökmenin, mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu ayda kavga gürültüleri, kılıç sesleri ve imdat çağrıları neredeyse hiç duyulmazdı. Bu sebeple onun bir adı Receb-i Esamm (İşitmeyen) diğer bir adı ise Receb-i Mudar'dır.
HARAM AYLAR NELER?
Kur'ân-ı Kerîm'de Receb kelimesi geçmemekle birlikte muhtelif âyetlerde haram aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilir. (el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36).
Peygamber Efendimiz (SAV) haram ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır. (Buhârî, "Meġāzî", 77; Müslim, "Ḳasâme", 29) Bu ayların farklı bir önem ve saygınlığa sahip olduğu, bu aylar içinde işlenen iyilik ve kötülüklere başka vakitlerden daha fazla sevap ve ceza verileceği düşünülür.
Peygamberimiz üç aylar hakkında şöyle buyururlar: "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır"' Bu ayların başlangıcında Hz. Peygamberin şöyle dua ettiği de rivayetler arasında yer almaktadır.
Recep ayı faziletini ve müminler nezdindeki değerini belirleyen bir hadis-i şerif'te, Resul-i Ekrem Efendimizin Receb ayı geldiğinde şöyle dua ettiği aktarılmaktadır: "Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa'bân ve belliğnâ Ramadân" "Allah'ım, Receb ve Şâban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır!" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, Hilye, VI, 269)
3 AYLAR İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
"Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir." (Tevbe suresi, 36. ayet)
"Muhakkak ki zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. Onlardan dördü haram aylarıdır. Bunlardan üçü peş peşesi Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemâziyel-âhir ile Şaban ayları arasında olan Mudar Kabilesi'nin ayı Recep'tir. (Buhârî; Tefsir, Sûre, 8,9-, Bed'ül-Halk, 2; Meğazi, 77-, Edâhi 5)
"Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur (Ramazan ayını bize mübarek eyle)" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259)
İbn Abbâs şöyle rivayet eder: "Rasûlullah (sav), receb ayında oruç tutmaya başladığında biz, "bir daha oruç tutmayı bırakmaz; oruç tutmadığında da artık bir daha oruç tutmaya başlamaz" diye tahmin ederdik." (Müslim, Sıyâm, 179)
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Receb'in ilk (cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül- Iman, 3/342)
Üç aylar, kamerî aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu mübarek aylardan birincisi Recep'in manevî değerine, Kur'an-ı Kerim'de ve Sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde işaret buyrulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: "Allah'ın gökleri ve yeri yönettiği günkü yazısına göre ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin..."'
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- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
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