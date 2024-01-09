RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?

HARAM AYLAR NELER?

Kur'ân-ı Kerîm'de Receb kelimesi geçmemekle birlikte muhtelif âyetlerde haram aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilir. (el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36).

Peygamber Efendimiz (SAV) haram ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır. (Buhârî, "Meġāzî", 77; Müslim, "Ḳasâme", 29) Bu ayların farklı bir önem ve saygınlığa sahip olduğu, bu aylar içinde işlenen iyilik ve kötülüklere başka vakitlerden daha fazla sevap ve ceza verileceği düşünülür.

Peygamberimiz üç aylar hakkında şöyle buyururlar: "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır"' Bu ayların başlangıcında Hz. Peygamberin şöyle dua ettiği de rivayetler arasında yer almaktadır.

Recep ayı faziletini ve müminler nezdindeki değerini belirleyen bir hadis-i şerif'te, Resul-i Ekrem Efendimizin Receb ayı geldiğinde şöyle dua ettiği aktarılmaktadır: "Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa'bân ve belliğnâ Ramadân" "Allah'ım, Receb ve Şâban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır!" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, Hilye, VI, 269)

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