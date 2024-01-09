09 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Karaköy'de tramvay ile kamyonet çarpıştı! Seferler aksadı

Karaköy'de tramvay ile kamyonet çarpıştı! Seferler aksadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024
ABONE OL
Karaköy’de tramvay ile kamyonet çarpıştı! Seferler aksadı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar arasında giden tramvay, Karaköy'de bir kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü sıkıştığı araç içerisinden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, bölgede seferler bir süre aksadı.

Beyoğlu Karaköy'de Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol kamyonetin çekilmesiyle normale döndü.

Kaza, Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde saat 10.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar-Karaköy seferini yapan tramvay, Karaköy'de tramvay hattına giren kamyonete çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Recep Timuçin yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, tramvaydaki yolcular kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle kapanan Beşiktaş istikameti kamyonet ve tramvayın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA