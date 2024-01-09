Karaköy’de tramvay ile kamyonet çarpıştı! Seferler aksadı

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Recep Timuçin yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, tramvaydaki yolcular kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle kapanan Beşiktaş istikameti kamyonet ve tramvayın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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