Trabzon’da denizden çıkıyor! Hamsiyi ikiye katladı





Bu ülkeleri 210 bin 64 kilogram karşılığı 2 milyon 201 bin 904 dolar ile Japonya, 182 bin 860 kilogram karşılığı 2 milyon 3 bin 587 dolar ile Tayvan, 10 bin 10 kilogram karşılığı 29 bin 530 dolar ile Ukrayna, 775 kilogram karşılığı 9 bin 72 dolar ile Gürcistan, bin 160 kilogram karşılığı 4 bin 756 dolar ile Romanya, 216 kilogram karşılığı 2 bin 650 dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 432 kilogram karşılığı 2 bin 179 dolar ile KKTC izlerken, 10 ülkeye yapılan toplam 2 milyon 50 bin 343 kilogram deniz salyangozu ihracatı karşılığında ülkeye 22 milyon 637 bin 304 dolarlık döviz girişi sağlandı.