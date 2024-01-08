Cinsel istismar suçundan yargılanan Ender Saraç’a 22.5 yıl hapis istemi

ENDER SARAÇ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Ender Saraç'ın da savunmasında, eşi olan müştekiyle kişisel harcamaları için her ay 200 bin TL gönderdiğini, çocuklarının tüm masraflarını kendisinin ayrıca karşıladığını, çocuğunun cinsel bölgesine hiçbir zaman dokunmadığını, olayın geçtiği iddia edilen evin her odasında, salonda , hatta tuvalet ve banyoda bile evde bakıcı çalıştırdıkları için 24 saat açık olan kameraların bulunduğunu, bu tarz eylemleri olsaydı hepsinin kamera kaydının olması gerektiğini, aralarında boşanma davası açıldıktan sonra bu tür mesnetsiz iddiaların maddi menfaat temini ve çocukların velayetini alabilmek maksadıyla ortaya atıldığını, suçlamaların hiç birini kabul etmediğini söylediğine yer verildi.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDİYOR

İddianamede, şüpheli Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç aleyhine İstanbul 1.Aile Mahkemesinden 27 Kasım 2023 tarihinde tedbir kararı aldırdığının tespit edildiği, Ender Saraç'ın şikayetçi Benan Saraç'a yönelik İstanbul 14.Aile Mahkemesinin boşanma ve mal paylaşımı davası açtığının tespit edildiği de kaydedildi. İnternet ortamında şüpheli Ender Saraç hakkında yayınlanan video kaydının incelendiği, videoda şüphelinin başka bir erkek ile yatak odasının banyo olduğu değerlendirilen yerinde banyo yaptıkları belirtildi.