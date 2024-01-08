İstanbul'da hayrete düşüren manzara! Taksinin camından sarktı görenler şoke oldu
İstanbul Bayrampaşa'da taksi ile yolculuk eden bir kişi seyir halindeyken aracın camından sarkarak garip hareketlerde bulundu. Alkol içtiği de görülen şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
Bayrampaşa'da taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı.
Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. İlginç anlar kameralara yansıdı.
Olay dün saat 14.15 sıralarında Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen bir kişi, araç seyrettiği esnada camdan dışarıya sarkarak alkol almaya başladı.
Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan şahıs, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğu sürdürdü.
Taksi sürücüsünün de müdahale etmediği ya da edemediği alkollü müşteriyi trafikte görenler gözlerine inanamadı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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