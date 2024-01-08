08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da hayrete düşüren manzara! Taksinin camından sarktı görenler şoke oldu

İstanbul'da hayrete düşüren manzara! Taksinin camından sarktı görenler şoke oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
ABONE OL
İstanbul’da hayrete düşüren manzara! Taksinin camından sarktı görenler şoke oldu

İstanbul Bayrampaşa'da taksi ile yolculuk eden bir kişi seyir halindeyken aracın camından sarkarak garip hareketlerde bulundu. Alkol içtiği de görülen şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Bayrampaşa'da taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı.

Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. İlginç anlar kameralara yansıdı.



Olay dün saat 14.15 sıralarında Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen bir kişi, araç seyrettiği esnada camdan dışarıya sarkarak alkol almaya başladı.

Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan şahıs, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğu sürdürdü.

Taksi sürücüsünün de müdahale etmediği ya da edemediği alkollü müşteriyi trafikte görenler gözlerine inanamadı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’da şoke eden görüntü İSTANBUL'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA