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85 yaşındaki komşunun boğazını bakın niye kesmiş! Katilin ifadesi kan dondurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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85 yaşındaki komşunun boğazını bakın niye kesmiş! Katilin ifadesi kan dondurdu

Manisa'da yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 85 yaşındaki Ulviye Eskici'nin katili komşusu Tolga Keskin çıktı. Olayla ilgili Tolga Keskin ile eşi M.K. gözaltına alınırken, katilin ifadesi kan dondurdu.

Tüyler ürperten olay, Kırkağaç ilçesi Tevfikiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. 85 yaşındaki Ulviye Eskici'den bir süredir haber alamayan komşuları, evine gittiğinde cinayetle karşılaştı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Eskici'nin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Eskici'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAŞLI KADININ KOMŞUSU EVLİ ÇİFT GÖZALTINA ALINDI
Ulviye Eskici, Kırkağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, mahalle sakinleri ve Eskici'nin yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Polis ekipleri olaydan sonra cinayetle ilgili olarak komşular Tolga Keskin (33) ve eşi M.K.'yi gözaltına aldı.

KATİLİN İFADESİ KAN DONDURDU
Gözaltındaki şüpheli Tolga Keskin'in emniyette verdiği ifadesi kan dondurdu. Tolga Keskin ifadesinde, "Tefeciye borcum vardı. Eşim kapıda bekledi. İçeriye girdim. Bilezikleri istedim. Vermedi. Zorla bilezikleri almaya çalıştım. Bağırmaya başlayınca boğazını kestim" şeklinde konuştu.

Tolga Keskin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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