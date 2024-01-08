85 yaşındaki komşunun boğazını bakın niye kesmiş! Katilin ifadesi kan dondurdu
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 85 yaşındaki Ulviye Eskici'nin katili komşusu Tolga Keskin çıktı. Olayla ilgili Tolga Keskin ile eşi M.K. gözaltına alınırken, katilin ifadesi kan dondurdu.
Tüyler ürperten olay, Kırkağaç ilçesi Tevfikiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. 85 yaşındaki Ulviye Eskici'den bir süredir haber alamayan komşuları, evine gittiğinde cinayetle karşılaştı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Eskici'nin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Eskici'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAŞLI KADININ KOMŞUSU EVLİ ÇİFT GÖZALTINA ALINDI
Ulviye Eskici, Kırkağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, mahalle sakinleri ve Eskici'nin yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Polis ekipleri olaydan sonra cinayetle ilgili olarak komşular Tolga Keskin (33) ve eşi M.K.'yi gözaltına aldı.
KATİLİN İFADESİ KAN DONDURDU
Gözaltındaki şüpheli Tolga Keskin'in emniyette verdiği ifadesi kan dondurdu. Tolga Keskin ifadesinde, "Tefeciye borcum vardı. Eşim kapıda bekledi. İçeriye girdim. Bilezikleri istedim. Vermedi. Zorla bilezikleri almaya çalıştım. Bağırmaya başlayınca boğazını kestim" şeklinde konuştu.
Tolga Keskin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa, Çerkezköy Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Erden Timur bu işi biliyor! Yüzyılın transfer harekatı! Bir değil iki yıldıza kancayı taktı
- 228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…
- AK Parti Şanlıurfa Karaköprü, Haliliye Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Eyyübiye, Hilvan Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Şanlıurfa Birecik, Bozova Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Ceylanpınar, Suruç Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Vapur seferleri iptal mi? 08 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO hangi seferler yok? Üsküdar, Adalar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy...
- AK Parti Şanlıurfa Siverek, Akçakale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Yarıyıl tatili 1 ay mı olacak, uzatıldı mı? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 2024 15 tatil tatil kaç gün sürecek? Lise, ortaokul, ilkokul MEB son gelişmeler...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama e-Devlet 2024 Ocak | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sevk tarihleri belli oldu mu?
- MASTERCHEF KİM KAZANDI? 7 Ocak 2024 MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülün sahibi...