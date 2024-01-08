85 yaşındaki komşunun boğazını bakın niye kesmiş! Katilin ifadesi kan dondurdu

Tüyler ürperten olay, Kırkağaç ilçesi Tevfikiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. 85 yaşındaki Ulviye Eskici'den bir süredir haber alamayan komşuları, evine gittiğinde cinayetle karşılaştı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.