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Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal edildi

Son dakika haberleri... Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, iptal edildi. İşte iptal olan seferler...

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