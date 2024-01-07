Japon deprem uzmanından Marmara Bölgesi’ni rahatlatan açıklama: Büyük bir deprem beklenmiyor

"JAPONYA'DA, KAHRAMANMARAŞ'TA YAŞANAN İKİNCİ DEPREMLE AYNI ŞİDDET VE DERİNLİĞE SAHİP BİR DEPREM OLDU"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Japonya'da ve Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin birbirine benzer olduğunu belirterek, "Bugün özellikle Japonya'dan 4 hocamız geldi. Japonya'da nasıl yapılıyor, Türkiye'de nasıl yaparsak iyi olur. Yaklaşık bir saatlik bir sunum gerçekleştireceğiz. Sonra da Japonya'daki meslektaşlarımla da soru cevap yapacağız. Özellikle 1 Ocak tarihinde de Japonya'da büyük bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan ikinci depremle aynı şiddet ve derinliğe sahip bir deprem oldu. Can kaybı olarak bakıldığında Kahramanmaraş depremi 50 bin kişinin ölümüne neden oldu, Japonya'daki depremde ise şu an için 100 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı 200 insana da çıkabilir. Ülkede büyük bir hasar yok, bazı eski binalarda sıkıntı yaşandı. Tsunami 5 metre bekleniyorken, 1 buçuk metre oldu. Çok kötü değildi ama yine de ülkenin beklemediği bir yerde oldu. Depremler aynı fakat Japonya'da insanlar yüzde yüz ruhsatlarını alarak inşaatlarını yapıyor. Türkiye'de maalesef 21 milyon yapı varsa bunun neredeyse yarısı kaçak statüde yapılıyor. Aynı zamanda Türkiye'de eğitime yönelik de problem var. Japonya'da deprem konulu küçük yaşta eğitimler veriliyor. Türkiye'de de küçük yaşta deprem eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.