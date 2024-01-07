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Düzce'de sahilde korkunç olay! Ceset bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2024
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Düzce’de sahilde korkunç olay! Ceset bulundu

Düzce'de kıyıya vurmuş bir ceset bulundu. Cesedin 38 yaşında İlker Er'e ait olduğu öğrenilirken, Er'in Ankara'dan Akçakoca ilçesine geldiği tespit edildi.

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