Bolu’da odunlukta başlayan yangında samanlık, depo, garaj ve otomobil de yandı

İtfaiyenin müdahalesi ile 3 saatte söndürülen yangında, 2 katlı ev hasar gördü; samanlık, odunluk, depo ve garaj ile garaj içerisindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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