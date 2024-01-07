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Bolu'da odunlukta başlayan yangında samanlık, depo, garaj ve otomobil de yandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2024
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Bolu’da odunlukta başlayan yangında samanlık, depo, garaj ve otomobil de yandı

Bolu'da, 2 katlı evin odunluğunda başlayan yangında samanlık, depo, garaj ve otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Merkeze bağlı Demirciler köyünde Mehmet Can'a ait evin odunluğunda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki samanlık, depo ve garaja sıçradı. İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile 3 saatte söndürülen yangında, 2 katlı ev hasar gördü; samanlık, odunluk, depo ve garaj ile garaj içerisindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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