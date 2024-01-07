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Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi

İHA
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Giriş: 07.01.2024 19:26
Ankara'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme bir kaza meydana geldi. Kazaya 26 araç karışırken, hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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