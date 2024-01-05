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Antalya'da korkunç kaza! Kontrolden çıktı durağa daldı! Metrelerce savrulan evli çift hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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Antalya’da korkunç kaza! Kontrolden çıktı durağa daldı! Metrelerce savrulan evli çift hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen korkunç kazada kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağına daldı. Otomobilin vurmasıyla metrelerce savrulan evli çift hayatını kaybederken, 1'i durakta bekleyen 2'si araçta 3 kişi ise yaralandı.

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına dalması sonucu yaşanan kazada metrelerce savrulan evli çift olay yerinde yaşamını yitirirken, yine durakta bekleyen 1 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil, otobüs bekleyen ve evli olduğu öğrenilen çift ile yine kaldırımda bekleyen bir başka vatandaşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 3 kişi metrelerce savrulurken, feci kazada evli çift olay yerinde hayatını kaybetti; kaldırımdaki diğer vatandaş ile otomobildeki 2 kişi de yaralandı.



Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin durakta bekleyen vatandaşlara hızlı bir şekilde çarpması ve metrelerce savrulması yer aldı. Ekiplerin olay yeri inceleme çalışması devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç kaza! Metrelerce savrulan evli çift... KORKUNÇ KAZA! METRELERCE SAVRULAN EVLİ ÇİFT...

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