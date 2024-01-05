Fethi Sekin şehadetinin 7. yılında da unutulmadı! Kahraman şehit dualarla anıldı

"HİÇBİR MENFAAT, KARŞILIK BEKLEMEYEN BİR CENGAVERDİ"

Fethi Sekin ile yaklaşık 15 yıl mesai arkadaşlığı yapan emekli trafik polisi Şahin Çevik, şehit polis memurunun adının verildiği caddede, her yıl 5 Ocak'ta yüreğinin burulduğunu, üzüldüğünü ancak arkadaşıyla gurur duyduğunu anlattı.

Fethi Sekin'i "mükemmel üstü bir insan" olarak tanımladığını ifade eden Çevik, "Fethi farklı bir insandı. Çok sevecen, yardımsever, 10 numara bir insandı. İnsanlara hep yardım etmek isteyen, yardım ederken hiçbir menfaat, karşılık beklemeyen bir cengaverdi. Her yere koşan bir insandı" dedi.

Fethi Sekin ile uzun yıllar sabah 07.30'dan akşam 19.30'a kadar birlikte görev yaptıklarını, aynı noktada nöbet beklediklerini aktaran Çevik, "Adliye önündeki o kocaman caddenin üzerinde beraber görev yapardık. Çok anılarımız var. Hatıralarımızda yaşıyor. Unutmam mümkün değil. Öyle bir insanla arkadaşlık yaptığım için de gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten unutamayacağımız bir arkadaşımızdı. İyi olduğu kadar çok şakacı da bir insandı." diye konuştu.