İzmir-Ankara arasında dev proje! 2026’da tamamlanacak: 14 saatten 3,5 saate düşüyor





"PROJELERİ HAYALDEN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Yolun tamamlanmasıyla hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanacağını aktaran Bakan Uraloğlu, "Proje ile mevcut yolda ortalama 50 dakika süren ulaşım süresini 11 dakika kısaltarak 39 dakikaya düşüreceğiz. Böylece; zamandan 75 milyon lira ve akaryakıttan 30 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 105 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3.912 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Akhisar-Gördes Yolumuzun açılışını gerçekleştirdiğimizde, Manisa adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz zaten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Manisa'yı modern bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. Manisalıların yaşam kalitesini yükselttik ve Manisa'yı bölgesinin lider şehirlerinden birine dönüştürdük. 2002 yılından bu yana Manisa'nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için yaklaşık 92 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 625 kilometreye, 72 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 574 kilometreye çıkardık. Manisa'yı; İzmir'e, Uşak'a, Balıkesir'e ve Denizli'ye bölünmüş yollar ile bağladık. İstanbul-İzmir Otoyolu kapsamında Manisa'ya 125 kilometre otoyol kazandırdık. Evliya Çelebi'nin bile Seyahatnamesine 'Buraya gelirken korkunç Sabuncubeli solumuzda kaldı' diye not düştüğü sürücülerin korkulu rüyası Sabuncubeli'ni deldik geçtik. İzmir - Manisa arasındaki seyahat süresini 15 dakikaya düşürdük. İzmir-Manisa Yolu'nu, Manisa Çevre Yolu'nu, Manisa-Menemen Yolu'nu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Yolu ile Manisa-Akhisar-Balıkesir Yolu'nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete sunduk. Buradaki çalışmalarımızla birlikte Gördes-Köprübaşı Yolu, Akhisar-Sındırgı Yolu, Manisa-Turgutlu Yolu gibi 12 karayolu projemizin çalışmalarına da devam ediyoruz. Yine, 27.8 kilometrelik Gördes yolunda da 1,3 kilometrelik kesimi tek yol-Sathi Kaplama seviyesinde tamamladık ve hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere 26,3 kilometre uzunluğundaki Selendi- Demirci yolumuzun da bölünmüş yol kısmı olan 1 kilometresini trafiğe açtık ve kalan kısım çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Buradan ayrıldıktan sonra inşasına başlamayı planladığımız Manisa Otogar Farklı Seviyeli Kavşağımızın kısa adıyla Gediz Köprülü Kavşağımızın yapılacağı alanda da incelemelerde bulunacağız. Söz konusu kavşağımız; Manisa-Akhisar-Balıkesir-Bursa-İstanbul Yolu, Manisa Çevre Yolu, Manisa-İzmir Yolu ve Manisa-Turgutlu-Uşak Yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Proje ile, bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak ve söz konusu güzergahlar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlayacağız. Aynı zamanda, kavşak bölgesinden otogara farklı noktalardan erişim imkanı da sunmuş olacağız." diye konuştu.