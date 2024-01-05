Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! Milyonlarca liralık vurgun yapmışlardı
Son dakika haberine göre çok sayıda kişiden 150 milyonun üzerinde para alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.
Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Çiftin arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları öne sürülmüştü.
Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu.
Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
HAVALİMANINDA YAKALANDILAR
Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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