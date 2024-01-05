05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kıvanç Talu ve Beril Talu için tutuklama istemi! İfadelerinde ne dediler?

Kıvanç Talu ve Beril Talu için tutuklama istemi! İfadelerinde ne dediler?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2024 15:26
Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kıvanç Talu ve Beril Talu için tutuklama istemi
Kıvanç Talu ve Beril Talu için tutuklama istemi
İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul'a kar yağacak mı?
Doğu Anadolu’da yoğun kar
Doğu Anadolu'da yoğun kar
Sarıkamış Harekatı’nın 109. Yılı
Sarıkamış Harekatı'nın 109. Yılı
Kadıköy’de öğrenci servisi kaçırıldı
Kadıköy'de öğrenci servisi kaçırıldı
Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı
Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı
Polis Fethi Sekin’in Şehadetinin 7. yılı
Polis Fethi Sekin'in Şehadetinin 7. yılı
İstanbul’a sonunda kar geliyor!
İstanbul'a sonunda kar geliyor!
Kars’ta otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Kars'ta otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
İmam secdede vefat etti
İmam secdede vefat etti
“Güzelleşmek” isterken kör kalmayın!
“Güzelleşmek” isterken kör kalmayın!
Kiracıdan satılık forklift! Her yerde arıyor
Kiracıdan satılık forklift! Her yerde arıyor
Daha Fazla Video Göster